“Ci chiediamo che senso abbia impiegare centinaia di uomini per una partita di calcio quando c’è una popolazione che sta piangendo morti ed è in difficoltà”.

Il tifo organizzato non sarà presente per Fiorentina-Juventus. Lo fa sapere la Curva Fiesole in un comunicato: “In 300 oggi a Campi, zona completamente abbandonata dalle istituzioni dello stato. Non c’è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti e dalla nostra ragione”.