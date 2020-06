Ultime notizie calcio Napoli - Come reso noto dal comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A, è stato effettuato il sorteggio per stabilire, pro forma, quale sarà la squadra di casa nella finalissima di Roma di mercoledì 17 giugno. Ebbene, ad aggiudicarsi il sorteggio è stato il Napoli. Ricordiamo che la gara in questione si giocherà alle ore 21.00 e che l'Olimpico resterà a porte chiuse per le disposizioni governative contro la diffusione del Coronavirus.