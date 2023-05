Festa scudetto Napoli rovinata, ultra Salernitana: "Giocata quando volevate voi, l'arroganza non ha pagato"

Notizie Calcio Napoli - Grossa soddisfazione a Salerno in queste ore per aver rovinato la festa scudetto del Napoli. Subito dopo la partita sono partiti fuochi d’artificio, festeggiamenti di vario tipo e squadra accolta al rientro in maniera triennale.

Arriva a tal proposito un nuovo comunicato degli ultras granata sul mancato successo partenopeo: “L'abbiamo giocata quando volevate voi, dovendo partire la mattina della partita perché non ci avete assicurato neanche l'hotel dove poter stare. L'abbiamo giocata in uno stadio tutto per voi pronto ad esplodere dopo 33 anni. Per una settimana siamo stati trattati, da stampa e addetti ai lavori, da invitati (anche fortunati eh) alla festa. Certo lo vincerete, anche meritatamente, ma non a casa vostra e soprattutto non contro di noi... Oggi l'arroganza non ha pagato e sinceramente questa è una grandissima soddisfazione. Avanti bersagliera!”.