Faretti rubati al San Paolo, l'ass. Borriello a CN24: "Sette oggetti rubati, SSC Napoli responsabile della struttura quando ci sono i match: spesa esigua per ripristinarli"

Le immagini dei faretti rubati in tempi record dai bagni dello stadio San Paolo hanno già fatto il giro del mondo: a lavori nemmeno ultimati, l'impianto di Fuorigrotta perde già alcuni pezzi. Uno scandalo verso il quale è doveroso puntare l'attenzione: abbiamo sentito in merito le parole dell'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello.

“Confermo, la notizia è fondata”, afferma l'Assessore, “sono stati divelti cinque fari in un bagno e altri due in un altro, per un totale di sette oggetti rubati. Tra l'altro l'azione dei malviventi ha causato anche un corto circuito. A questo punto, trattandosi di soldi pubblici, dei cittadini, serve che la SSC Napoli, responsabile delle condizioni della struttura durante lo svolgimento delle gare, vada a ripristinare lo status quo. Si tratta comunque di una spesa esigua, poche centinaia di euro”