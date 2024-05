Famiglia Gomorra in lutto, morto l'attore-produttore dopo l'incidente

Napoli - Arrivano brutte notizie per la città di Napoli e la famiglia Gomorra che ha ricevuto la notizia della scomparsa dell'attore e produttore cinematografico dopo il grave incidente.

Gomorra in lutto: morto Gaetano Di Vaio

Una notizia che nessuno sperava fosse mai arrivata, ma proprio oggi c'è stata la conferma della morte di Gaetano Di Vaio attore e produttore cinematografico che ha tra i tanti capolavori prodotto anche Gomorra. Era caduto dalla moto lo scorso 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Da allora era ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni all'ospedale di Giugliano.

Alla fine, dopo una lunga battaglia di qualche giorno, non è riuscito a farcela ed è morto Gaetano Di Vaio. Nato nel quartiere Piscinola, periferia nord della città, Di Vaio è stato protagonista di una storia di riscatto. Da giovane è stato arrestato per possesso di droga e ha trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale.

Una volta fuori è diventato operatore culturale ed è arrivato fino casa di produzione cinematografica “Figli del Bronx”, oggi “Bronx Film”. Ha toccato temi sempre di degrado e prodotto film come 'Napoli Napoli Napoli' di Abel Ferrara e della serie “Gomorra”, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, nella quale ha recitato anche come attore.