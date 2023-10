Scandalo scommesse, accordo raggiunto per il patteggiamento di Fagioli: ecco l'entità della squalifica

Notizie calcio. Il caso scommesse torna a far tremare il calcio italiano: Fagioli, Tonali e Zaniolo sono i tre calciatori al centro dell'inchiesta, ma i nomi coinvolti rischiano di essere molti di più tra giocatori, dirigenti e persino presidenti.

Squalifica Fagioli, accordo per patteggiamento

Intanto, come riportato da Sky Sport, è ai dettagli il patteggiamento di Nicolò Fagioli con la Procura Figc: oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura dell'accordo. Prevista una riduzione della pena del 50%, ma per il centrocampista della Juventus dovrebbe arrivare un ulteriore sconto per aver pienamente collaborato con la giustizia sportiva. Ecco che la squalifica potrebbe essere anche inferiore all'anno, ovvero sette mesi. Si attende solo l'ufficialità, in ogni caso la sua stagione 2023-2024 si chiuderà in anticipo.