UFFICIALE - Fabian Ruiz premiato MVP di Euro Under 21! La Spagna lo esalta: "Mostro!"

Ultimissime calcio Napoli, la UEFA ha premiato Fabian Ruiz come MVP dell'edizione 2019 di Euro Under 21. Il centrocampista spagnolo ha segnato anche questa sera con un gol meraviglioso a giro che ha portato la Spagna avanti 1-0 contro la Germania (gara terminata poi 2-1 in favore delle furie rosse). Un riconoscimento importante per Fabian a coronamento di una serie di prestazioni eccellenti in questo torneo. Immediati i complimenti tramite social della selezione spagnola: "Mvp, mostro"