Napoli Calcio - "Sono molto felice di essere stato convocato in nazionale! È sempre un orgoglio! Non vedo l'ora di giocare di nuovo con i miei compagni di squadra", scrive sul proprio profilo Twitter il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz che è stato convocato dal c.t. Enrique nella nazionale spagnola in vista della qualificazioni al Mondiale.