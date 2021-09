Notizie Napoli calcio. Amin Younes è stato escluso dall'Eintracht Francoforte che non lo ha inserito nella lista UEFA. L'ex giocatore del Napoli sembrava a un passo dall'Al-Shabab, in Arabia Saudita, ma l'accordo è saltato all'ultimo. Younes non rientra nei piani di Oliver Glasner e si cercherà una nuova destinazione in questi giorni nei mercati ancora aperti.