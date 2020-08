Ultime notizie calcio. Il futuro di Pepe Reina dovrebbe essere il ritorno in Liga: l'ex portiere del Napoli, è di proprietà del Milan ma nell'ultima stagione è stato girato in prestito all'Aston Villa. Difficilmente resterà in rossonero e per questo motivo i colleghi di Tuttomercatoweb hanno svelato come sull'estremo difensore si stia muovendo con insistenza il Valencia.