Evento Val Di Sole-Trentino: Meret e Petagna con Miss Italia, percorsi i vari stand degli sponsor |VIDEO

Alex Meret e Petagna protagonisti all'Evento Val Di Sole-Trentino. Come tradizione la Val di Sole e il Trentino saranno presenti in questo fine settimana a Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo. E' alla Fiera d’Oltremare che sono presenti Alex Meret e Petagna come testimonial della SSC Napoli per firmare materiale di marketing (cappellini) allo stand dell’Abruzzo, successivamente si sposterà anche allo stand del Trentino. Successivamente Petagna e Meret si sono resi protagonisti agli stand Trenitalia con Miss Italia e allo stand MSC.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli