Eurorivali - Werder Brema-Union Berlino 2-0: decima sconfitta di fila per Fischer, ora è a rischio esonero!

Ultime notizie Eurorivali - Alle 15.30 è tornato in campo in Bundesliga anche l'Union Berlino, impegnato in casa del Werder Brema dopo il ko col Napoli in Champions League. E non è finita bene per la squadra di Fischer, che torna a casa con la decima sconfitta consecutiva fra campionato e Champions League, sprofondando in piena zona play-out con soli 6 punti in Bundesliga.

Notte fonda per la squadra di Fischer che adesso è seriamente a rischio esonero, a dieci giorni da Napoli-Union Berlino. Il tecnico aveva anche rilanciato dal 1' anche Leonardo Bonucci dopo l'esclusione contro il Napoli.

Union Berlino: Fischer

Ma l'esito non è cambiato: Werder Brema-Union Berlino è finita col risultato di 2-0, grazie al'autogol di Knoche al 38' e il raddoppio di Ducksch al 75'. Fra le due reti, anche l'espulsione di Rani Khedira al 60'. Di seguito le formazioni del match: