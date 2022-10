Eurorivali, l'Ajax rialza la testa in campionato: in campo gli stessi titolari del match contro il Napoli

Notizie calcio. Torna al successo in Eredivise l'Ajax, che settimana prossima affronterà nuovamente il Napoli in Champions League dopo la disfatta per 6-1 in casa.

Ajax

Volendam-Ajax 2-4

Il tecnico Schreuder ha voluto mandare un segnale, confermando sin dall'inizio la stessa squadra travolta dal Napoli. Contro il Volendam ultimo in classifica i lancieri partono forte grazie ai gol di Tadic su rigore (17'), Ughelumba (39') e Brobbey (64'), per poi subire la rimonta nel finale e rischiare la beffa. A chiudere i conti ci pensa Klaassen, a tempo praticamente scaduto, che manda in archivio il definitivo 2-4. Con questi tre punti l'Ajax torna momentaneamente in vetta alla classifica di Eredivise.