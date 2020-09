Ultime notizie calcio - Vittoria per 2-0 del Milan, che con Ibrahimovic e Calhanoglu ha conquistato il pass per il prossimo turno di Europa League. Tra le grandi coinvolte in questa fase, passano il turno anche il Wolfsburg (4-0 contro il Kukesi), il Basilea (2-1 contro l'Osijjek) e lo Standard Liegi (2-0 sul Bala Town). Nel pomeriggio vittorie per il Partizan Belgrado, per il Galatasaray e per il Tottenham, che soffrendo ha avuto la meglio sulla Lokomotiv Plovdiv.