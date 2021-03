Ultime calcio - Il Granada, squadra che ha eliminato il Napoli dall'Europa League, ha perso in casa del Molde ma è riuscito a passare lo stesso il turno. All'andata, in Spagna, finì 1-0, sconfitta indolore per 2-1 nel ritorno.

Arsenal-Olympiakos è finita 0-1 per i greci, ma l'Arsenal passa il turno ed accede agli ottavi di finale. Si qualifica anche la Roma, che vince 1-2 in trasferta contro lo Shakhtar.