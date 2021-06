Euro2020, tornano i tifosi allo stadio: gli impianti saranno divisi in bolle colorate

Ultime calcio - All'Europeo tornano i tifosi che al 25% potrà riempire gli spalti per tifare per le proprie nazionali. A otto giorni dall'inizio della manifestazione ci sono le linee guida da seguire per poter accedere agli impianti con quattro "bolle". La "bolla rossa" sarà a disposizione di atleti e personale medico-sanitario, addetti all'antidoping e il team. Nella "bolla gialla" avranno accesso i media, dai giornalisti ai fotografi, mentre nella "bolla blu" spazio per gli staff di organizzazione, volontari e forze dell'ordine. Infine, l'ultima "bolla verde" si potranno accogliere Guest, ospiti e autorità.