Euro Under 17, I’Italia vola in finale: ancora a segno Esposito!

L’Italia Under 17 batte la i pari età della Francia e vola in finale all’Europeo di categoria per il secondo anno di fila e sempre contro lo stesso avversario (l’Olanda). Gli azzurrini hanno superato 2-1 la Francia in rimonta: vantaggio francese al 41′ con Millot, pari firmato Sebastiano Esposito (magistrale punizione dai 25 metri sotto il sette) allo scadere del primo tempo; poi nella ripresa, all’81’, è servita una zampata di Udogie per regalare la finalissima all’Italia del ct Nunziata. Con l‘Olanda si giocherà domenica, alle 17.30 (ora italiana) a Dublino.