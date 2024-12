Euro 2032, probabile esclusione per lo stadio Maradona! Il Napolista: "Impossibile giocare con i lavori"

Europei 2032, Napoli ci sarà? Manca ancora un accordo tra SSC Napoli e Comune di Napoli per i necessari lavori di ristrutturazione allo stadio Maradona. Il quotidiano Il Napolista oggi anticipa: "Difficilmente Napoli avrà gli Europei, al “Maradona” non si può giocare coi lavori in corso". Questo perché il Napoli non avrebbe un'alternativa valida dove spostarsi in attesa che si completino gli urgenti lavori a Fuorigrotta.

I lavori al Maradona sono incompatibili con le partite del Napoli. Quindi è molto probabile che la vicenda Europei si chiuderà con un nulla di fatto. Saranno altri gli stadi che ospiteranno le partite previste per il torneo che l’Italia ospiterà nel 2032 insieme con la Turchia.