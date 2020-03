Euro 2020 verso il rinvio, arriva l'ennesima conferma: l'UEFA disdice gli alberghi a Copenaghen

Ultimissime notizie Euro 2020. Ci sono ormai davvero pochissimi dubbi: gli Europei del 2020 saranno rinviati per far spazio ai campionati che dovranno concludersi dopo la sosta per il Coronavirus. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa "Reuters", arriva l'ennesima conferma che l'indirizzo che sta prendendo l'UEFA sia proprio quello di rinviare Euro 2020. L'ente calcistico di maggior importanza a livello europeo, infatti, avrebbe già disdetto gli alberghi prenotati per i suoi dipendenti.