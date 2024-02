Estorsione alla famiglia Gattuso, presi di mira padre e sorella dalla 'ndrangheta: pizzo pagato da un collaboratore di Rino

Il braccio destro dell'ex calciatore avrebbe consegnato 3.000 euro in due tranche, dopo che i criminali della 'ndrangheta avevano dato due volte fuoco alle auto della sorella Ida

La famiglia di Rino Gattuso era nel mirino della criminalità organizzata. Alla base delle richieste estorsive nei loro confronti ci sarebbe stata la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale la famiglia dell'ex calciatore aveva ottenuto finanziamenti pari a 80.000 euro. Soldi su cui gli estortori avrebbero voluto mettere le mani. E il pizzo sarebbe stato pagato direttamente da Ringhio. Il particolare emerge dalle dichiarazioni di Ida Elvira Gattuso, la sorella dell'attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia. La donna è stata vittima di due gravi attentati incendiari "al fine di intimidire Francesco Gattuso, padre di Rino e costringerlo al versamento della somma di denaro illecitamente pretesa” si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Chiara Esposito, sui quali sono state avviate indagini che hanno portato all'arresto di due persone. Sono finiti in carcere Aldo Abbruzzese, 51 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata attiva nel territorio di Corigliano Rossano, e Mustapha' Hamil, 43 anni, residente a Schiavonea, nel Cosentino ma di nazionalità marocchina.

I nomi di Ringhio e quello di un suo collaboratore, Salvatore Pipieri, compaiono più volte nelle carte dei pm. Nessuno dei due risulta indagato nell’inchiesta della Dda. Nel capo di imputazione, però, i pm sostengono che il campione del mondo e suo padre hanno pagato il pizzo alla cosca locale. Le due persone arrestate, infatti, "costringevano - si legge - la famiglia Gattuso e, in particolare, Francesco Gattuso e Gennaro Gattuso, per il tramite di Salvatore Pipieri, collaboratore di Gennaro Gattuso, a versare ad Aldo Abbruzzese, in due diverse occasioni, la somma di 1500 euro, per un totale di 3000 euro”. Secondo quanto riporta "Il Fatto Quotidiano", la sorella di Gattuso si è sfogata con un’amica “alla quale confermava quanto si è verificato, da parte di Salvatore Pipieri nei confronti di Aldo Abbruzzese”. L’intercettazione tra le due donne non lascia dubbi su chi abbia pagato: "Allora praticamente è stato risolto tutto… l’amico di mio fratello… Salvatore… è andato là. Ha risolto tutto… quindi ora non succederà più niente ok?”. “Ma quindi è sceso Salvatore in Calabria?… È sceso Salvatore in Calabria?”. “Si lo ha mandato mio fratello… è tutto a posto comunque”. “Ha fatto bene… eh ma cosa ti ho detto stamattina? Questa storia solo tuo fratello la poteva risolvere e nessuno più…”.

INDAGINI— Le indagini - coordinate dal procuratore facente funzioni della Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla e dirette dal comandante dei carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano Marco Filippi - hanno consentito di fare luce in breve tempo sull'incendio delle due automobili della sorella dell'ex allenatore del Milan. Il primo episodio è avvenuto lo scorso ottobre quando l'Opel Adam in uso a Ida Gattuso è stata divorata dalle fiamme. L'auto era parcheggiata a ridosso della sua abitazione. La situazione fu arginata grazie all'intervento dei vigili del fuoco ma le fiamme avevano lambito anche alcune abitazioni.