ESPN su Osimhen: "Attaccante d'élite, veloce, forte ed è un meraviglioso interprete dello spazio! I top club lo bramano"

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen, centravanti Napoli, è stato inserito da ESPN nella top 10 dei migliori centravanti dell'ultima stagione in Europa.

Ecco quanto scritto da ESPN su Osimhen, che si è posizionato al quarto posto di questa particolare graduatoria (davanti a lui Haaland, Benzema e Kane):

Osimhen è d'élite fondamentalmente in due cose: trovare spazio nel box e fare molti tiri. L'ultima volta che abbiamo controllato, queste sono cose piuttosto importanti.

Non è stato un grande raccordo per il Napoli nel 2022-23, è stato decente sia dal punto di vista del pressing che del passaggio. (Ha mostrato potenziale in questi aspetti nelle stagioni precedenti, però.) Ma il Napoli aveva ragazzi per questo. Ciò di cui avevano bisogno da Osimhen era sparare, ed è diventato uno dei migliori al mondo. Ha guidato la Serie A in tiri (135), gol (26), gol attesi (21,6), tiri sbloccati (105), tiri in porta (55), tiri in area (98) e tocchi nella casella avversaria (245). A 6-foot-1, 171 libbre, non è l'attaccante fisicamente più imponente del mondo, ma non deve esserlo. È veloce, è forte ed è un meraviglioso interprete dello spazio.

Aspettative per il 2023-24?

Per ovvie ragioni, la maggior parte dei più grandi club del mondo ha bramato l'idea di acquisire i servizi di Osimhen, ma il Napoli renderà estremamente costoso farlo quest'estate. Questo potrebbe tenerlo in giro - e in coppia con Khvicha Kvaratskhelia - ancora per un po '. A meno di una sbornia da titolo o di un importante abbandono del suo cast di supporto, non c'è davvero motivo di pensare che Osimhen diventerà meno efficace andando avanti.