Perchè la stagione del Napoli è leggendaria: Di Lorenzo, Kim, Kvaratskhelia, Osimhen e Spalletti nelle top 10 mondiali

Ultime notizie Napoli - La stagione del Napoli, conclusasi con lo scudetto dopo 33 anni, è entrata di diritto nella storia ed il rendimento di tanti azzurri è stato certificato con l’inserimento nelle top 10 di ruolo a livello mondiale. L’ultima arriva dall’America, da una bibbia dello sport come ESPN che inserisce l’allenatore Luciano Spalletti al terzo posto tra gli allenatori, il capitano Giovanni Di Lorenzo al nono posto tra i terzini destri, Kim Min-Jae al decimo posto tra i centrali difensivi, Khvicha Kvaratskhelia al secondo posto tra gli esterni sinistri offensivi e Victor Osimhen al quarto posto tra gli attaccanti centrali. Di seguito le classifiche di specialità e le motivazioni che hanno spinto gli esperti di ESPN a premiare i tesserati del Napoli.

Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain/Morocco Kieran Trippier, Newcastle/England Kyle Walker, Man City/England Reece James, Chelsea/England Jules Kounde, Barcelona/France Trent Alexander-Arnold, Liverpool/England Joao Cancelo, Manchester City/Portugal Dani Carvajal, Real Madrid/Spain Giovanni Di Lorenzo, Napoli/Italy Jeremie Frimpong, Bayer Leverkusen/Netherlands

“Contrariamente a molti altri terzini, Di Lorenzo non è uno specialista in un'area particolare. Può difendere, migliorare il possesso palla, giocare dentro, stare fuori, sovrapporre le ali e più o meno tutto ciò che vorresti trovare nella cassetta degli attrezzi di un terzino destro di alto livello. È tra i migliori passanti progressivi e combinati nel calcio in questo momento grazie alla sua comprensione tattica. Potrebbe non essere stato in grado di mostrare regolarmente tutti i suoi mezzi durante la stagione del Napoli, ma Di Lorenzo è stato comunque fondamentale per il successo della squadra guidata da Luciano Spalletti, guidando infine la squadra come capitano al primo scudetto del Napoli in oltre tre decenni. Aspettative per il 2023-24: La versatilità di Di Lorenzo potrebbe offrire a Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, numerose opzioni tattiche. Inoltre, Garcia può contare su Di Lorenzo come figura di leadership all'interno dello spogliatoio mentre cercano di difendere la loro corona di campioni in Serie A. Dato che si avvicina presto ai 30 anni, Di Lorenzo non sembra rallentare di una virgola e se lo facesse, potrebbe ancora fare affidamento sulla sua consapevolezza tattica e potenzialmente passare a una posizione di difensore centrale, che ha giocato in occasioni sotto Roberto Mancini al Nazionale italiana”

Ruben Dias, Manchester City/Portugal Josko Gvardiol, Rb Leipzig/Croatia David Alaba, Real Madrid/Austria William Saliba, Arsenal/France Eder Militao, Real Madrid/Brazil Ronald Araujo, Barcelona/Uruguay Virgil Van Dijk, Liverpool/Netherlands Lisandro Martinez, Man United/Argentina Alessandro Bastoni, Inter Milan/Italy Kim Min-Jae, Napoli/South Korea

“Ecco un elenco completo dei difensori nei campionati Big Five europei che A) hanno registrato almeno 210 recuperi palla, B) hanno vinto almeno il 60% dei loro duelli e C) hanno contribuito con almeno quattro gol e assist combinati in campionato: Fabian Schar del Newcastle e Kim Min-Jae. Kim stava giocando la sua prima stagione a questo livello e non solo si è inserito subito, ma è stato protagonista, giocando un ruolo sicuro e costante nel primo titolo di Serie A del Napoli in 33 anni. Ogni stella viene scoperta in un momento diverso della sua vita. Kim è stato protagonista del Beijing Guoan cinese solo due anni fa, all'età di 24 anni, prima di trasferirsi al Fenerbahce e diventare subito uno dei loro migliori giocatori. Si è trasferito al Napoli per 18 milioni di euro, e un anno dopo è sull'orlo del trasloco da 60 o 70 milioni di euro al Bayern. Aspettative per il 2023-24: Il gioco delle aspettative si applica anche ai fioristi tardivi. Dopo un debutto così dinamico in un club importante, Kim probabilmente farà una mossa e dovrà affrontare più pressioni che mai nella prossima stagione. Fortunatamente, la sua fermezza probabilmente si confermerà. Le sue capacità di passaggio (91% di percentuale di passaggi completati, 88% nel terzo offensivo), le capacità aeree e l’evitare disastri si sarebbero rivelate preziose in qualsiasi club che cercasse di dominare la palla e spegnere i contropiedi”

Bukayo Saka, Arsenal/England Khvicha Kvaratskhelia, Napoli/Georgia Jack Grealish, Man City/England Ousmane Dembele, Barcelona/France Gabriel Martinelli, Arsenal/Brazil Riyad Mahrez, Man City/Algeria Kingsley Coman, Bayern Munich/France Rodrygo, Real Madrid/Brazil Phil Foden, Man City/England Moussa Diaby, Bayer Leverkusen/France

“Come Haaland, Kvaratskhelia ha fatto un balzo in avanti nella competizione generale e ha ottenuto numeri maggiori. Liberato dalla frustrante fisicità della prima divisione russa (ha giocato per quasi tre stagioni al Rubin Kazan), è stato una rivelazione assoluta nel momento in cui si è presentato al Napoli. Nella sua prima stagione in Serie A, "Kvaradona" è arrivato primo in campionato negli assist (10), primo nei passaggi effettuati nel terzo offensivo (603), secondo nelle grandi occasioni create (14), secondo nei tocchi nell'area avversaria (198), sesto nei tiri in porta in campo aperto (25), ottavo nei gol (12) e 14esimo nei passaggi progressivi. È stato addirittura secondo nei recuperi palla effettuati nel terzo d'attacco (38). Ha creato opportunità per se stesso, ha creato un sacco per gli altri, ha spinto bene - tutto sommato, era una dinamo assoluta. La sua influenza sul Napoli - e il loro primo titolo in 33 anni - è stata sia evidente che profonda. Aspettative per il 2023-24: Una volta che hai fatto girare la tua stella, gli avversari iniziano a scrivere un libro su come rallentarti. Sarà interessante vedere quali scelte faranno le squadre quando si tratta di ostacolare il cuore creativo dell'attacco del Napoli. Probabilmente significherà molte tattiche più fisiche che ha visto in Russia. Come reagiranno lui e la sua squadra?”

Erling Haaland, Man City/Norway Karim Benzema, Real Madrid/France Harry Kane, Tottenham/England Victor Osimhen, Napoli/Nigeria Robert Lewandowski, Barcelona/Poland Gabriel Jesus, Arsenal/Brazil Randal Kolo Muani, Eintracht Frankfurt/France Alexander Isak, Newcastle United/Sweden Dusan Vlahovic, Juventus/Serbia Jonathan David, Lille/Canada

“Osimhen è elitario fondamentalmente in due cose: trovare spazio in area e tirare tanti tiri. L'ultima volta che abbiamo controllato, queste sono cose piuttosto importanti. Non è stato un grande punto di collegamento per il Napoli nel 2022-23, è stato al massimo sia dal punto di vista del pressing che dei passaggi. (Tuttavia, ha mostrato del potenziale in questi aspetti nelle stagioni precedenti.) Ma il Napoli aveva giocatori per questo. Quello di cui avevano bisogno da Osimhen era tirare, ed è diventato uno dei migliori al mondo in questo. Ha guidato la Serie A in tiri (135), gol (26), gol attesi (21,6), tiri non bloccati (105), tiri in porta (55), tiri in area (98) e tocchi nell'area avversaria (245). Non è l'attaccante fisicamente più imponente del mondo, ma non deve esserlo. È veloce, è forte ed è un meraviglioso interprete dello spazio. Aspettative per il 2023-24? Per ovvie ragioni, la maggior parte dei più grandi club del mondo ha bramato l'idea di acquisire i servizi di Osimhen, ma il Napoli renderà estremamente costoso farlo quest'estate. Ciò potrebbe tenerlo in giro - e in coppia con Khvicha Kvaratskhelia - ancora per un po'. Escludendo una sbornia del titolo o un importante calo del suo cast di supporto, non c'è davvero alcun motivo per pensare che Osimhen diventerà meno efficace andando avanti”

Pep Guardiola, Man City Carlo Ancelotti, Real Madrid Luciano Spalletti, Napoli Mikel Arteta, Arsenal Jurgen Klopp, Liverpool Lionel Scaloni, Argentina Erik Ten Hag, Man United Roberto De Zerbi, Brighton & Hove Albion Simone Inzaghi, Inter Milan Xavi, Barcelona