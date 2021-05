Ultime calcio - Juventus-Inter trova risonanza anche in Sudamerica. Richard Mendez, giornalista di ESPN, sui propri social scrive:

“Il rigore scandaloso per la Juventus contro l'Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che deve assolutamente andare in Champions League. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei ‘salvatori del calcio’ nella Superlega europea".