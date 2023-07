ESPN esalta Spalletti: "Bomba, cuore e atteggiamento implacabile! Difficile immaginare il Napoli senza di lui"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli, è stato inserito da ESPN nella top 10 dei migliori allenatori dell'ultima stagione.

Ecco quanto scritto da ESPN su Spalletti:

La magia conta? Credi nella magia? Ciò che il Napoli ha realizzato nel 2022-23 è a dir poco notevole, con le uscite precampionato del loro nucleo veterano (gli attaccanti Dries Mertens e Lorenzo Insigne, il centrocampista Fabian Ruiz, il difensore Kalidou Koulibaly) seguite da 21 vittorie nelle prime 25 partite di Serie A, rendendo la corsa al titolo poco più di un galoppo lungo il tratto. Lo stile di gioco aggressivo di Spalletti era perfetto per una squadra sempre guidata dall'identità pura e dalle "vibrazioni" sull'ordine e sull'organizzazione, e i giocatori hanno risposto.

L'ascesa di Victor Osimhen nella fascia d'élite degli attaccanti è continuata - 31 gol in tutte le competizioni - mentre Khvicha "Kvaradona" Kvaratskhelia ha fatto irruzione sulla scena con un dinamismo che non si vedeva a Napoli dai tempi dello stesso Diego Maradona. Ogni nuovo firmatario ha perso a malapena un colpo sotto la tutela di Spalletti, ed è a suo merito che la coppia di cui sopra - insieme al difensore Kim Min-Jae - siano i principali obiettivi per i club d'élite europei. Questo è coaching.

Bomba, cuore e atteggiamento implacabile: quello era il Napoli nel 2022-23, e Spalletti era il tattico perfetto per portarli oltre la linea. Hanno battuto alcune delle più grandi squadre - 4-1 sul Liverpool, 6-1 sull'Ajax in Champions League, 5-1 sulla Juventus in Serie A - e si sono preoccupati poco della reputazione. La loro vittoria del titolo è stata uno dei momenti salienti della stagione europea, ed è difficile immaginarli senza Spalletti a bordo campo.

Aspettative per il 2023-24:

La sua uscita sabbatica/di un anno dal lavoro significa che non vedremo di cosa sono capaci Spalletti & Co. Se molti dei giocatori che hanno portato i partenopei a quel titolo finiranno per andarsene quest'estate – Osimhen sarà sicuramente in movimento nonostante un contratto in scadenza nel 2025 – allora il titolo di Serie A della scorsa stagione sembrerà una tantum piuttosto che il primo passo di qualcosa di più grande.