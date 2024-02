Esonero Mazzarri, Cm.it: decisivo il Barcellona, solo una buona prestazione in Champions salverà il tecnico

Altro risultato negativo per il Napoli e allora si torna a parlare dell'esonero di Mazzarri, perché il tecnico è a rischio dopo quanto accaduto negli ultimi mesi.

Esonero Mazzarri: la scelta del Napoli

Notizie Napoli calcio - Altra brutta prestazione del Napoli che non va oltre l'1-1 in casa contro il Genoa, con gli azzurri che pareggiano solo al 90' con Ngonge. Mazzarri finisce sul banco degli imputati e non è escluso che arrivino decisioni forti dalla dirigenza come l'esonero.

Della situazione di Mazzarri ne hanno parlato anche i colleghi di Calciomercato.it, riportando alcuni importanti aggiornamenti: salvo scossoni per ora non previsti, il tecnico resta fino alla gara con il Barcellona. Anzi, solo una buona prestazione mercoledì in Champions può salvarlo e mantenerlo sulla panchina azzurra.