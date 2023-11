Calcio Napoli - Aggiornamento per quanto riguarda il futuro della panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis è partito questa mattina alle ore 8:00. Ha lasciato l'Hotel Britannique e si è diretto a Roma, dove continuerà a lavorare sul nuovo allenatore Napoli dagli uffici della Filmauro.

E' prevista infatti in giornata una riunione tra il presidente e tutta la dirigenza per decidere definitivamente l'exit strategy per Rudi garcia ed al contempo scegliere la nuova guida tecnica del club.