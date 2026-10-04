Esiste un doppio De Bruyne tra Napoli e Belgio: i numeri che lo confermano

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha realizzato 2 reti e 1 assist nei 203 minuti disputati nei 3 match con il Belgio: un contributo al gol ogni 67 minuti. I numeri sono totalmente diversi quando indossa la maglia azzurra, scrive Tuttosport, con la quale De Bruyne ha realizzato 1 gol ed 1 assist in 6 partite: una rete ogni 176 minuti.

"Il trequartista ha bisogno di libertà d’azione, di toccare tanti palloni e di stare nel cuore pulsante del gioco. In 3 partite con il Belgio ha toccato 10 volte il pallone nell’area di rigore, lo stesso numero nelle 6 gare con i partenopei. Nel Napoli ha una media di circa 1,8 tiri a partita (0,8 tentati da fuori area). In nazionale tenta la conclusione circa 3,8 volte a gara. Con gli azzurri è meno coinvolto. Tocca 42,5 palloni a partita, con il Belgio quasi il doppio (71 a gara), così come i passaggi effettuati nella metà campo avversaria che dai 38 a match scendono a 21 con i partenopei"