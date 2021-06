Eriksen, bimbo sconvolto dall'episodio raccoglie fondi per 5 defibrillatori

Notizie Calcio - Oscar Jones, un bambino di 7 anni della contea di Cheshire nel Regno Unito, è rimasto sconvolto dall'episodio che ha visto coinvolto Christian Eriksen nel match tra Danimarca e Finlandia. Il piccolo ha deciso di dare una mano a modo suo raccogliendo più di cinque mila sterline che saranno utili per acquistare dei defibrillatori per la sua comunità. Inzialmente Oscar Jones pensava di acquistarne solo uno per la sua squadra di calcio ma l'iniziativa, promossa sulla piattaforma GoFundMe, è andata meglio del previsto e il bimbo di 7 anni, adesso, ha come obiettivo quello di comprarne almeno cinque di defibrillatori. L'apparecchio è stato di fondamentale importanza per salvare la vita a Christian Eriksen in seguito ad un arresto cardiaco e tutto ciò ha scosso profondamente il piccolo Oscar: "Abbiamo avuto una conversazione su quello che era successo - ha spiegato il padre Ben - La risposta di Oscar è stata 'e se fosse successo a qualcuno della nostra squadra di calcio?'. Una cosa davvero orribile a cui pensare. Ma è qualcosa che possiamo prevenire così ho deciso di raccogliere fondi per un defibrillatore per regalarlo alla sua squadra".