Empoli-Udinese 0-0, un gol annullato e un rigore tolto dal VAR

Termina 0-0 al Castellani fra Empoli e Udinese, anticipo dell'ottava giornata di Serie A.

Empoli Udinese 0-0

Al 39’ Baldanzi pesca in area Caputo che di prima intenzione calcia alle spalle di Caputo ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare della punta dell’Empoli. Sulla giocata del trequartista azzurro c’è la deviazione di Bijol ma il tocco del difensore bianconero viene considerata una deviazione e non una giocata. Bella trama dell’Empoli quando al 13’ Cancellieri entra in area e va a terra al contatto con Samardzic, per Fabbri non ci sono dubbi e indica il dischetto: richiamato al VAR il direttore di gara annulla la decisione visto che è il trequartista azzurro ad allargare la gamba e colpire l’avversario.

