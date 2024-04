Empoli-Napoli, Castellani verso il sold out: il comunicato del club toscano

Saranno oltre 12 mila gli spettatori sabato al Carlo Castellani – Computer Gross Arena per Empoli-Napoli, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma alle ore 18.00.

Empoli-Napoli, è sold-out al Castellani

Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Curva Sud e Tribuna Laterale Sud, restano disponibili i tagliandi di Maratona Superiore e Curva Nord, a cui si aggiunge la Tribuna Laterale Nord.

Per il settore di Maratona Superiore e di Curva Nord la vendita è riservata ai soli residenti in Toscana, o con cittadinanza straniera, ed è attiva all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita della Regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it con la modalità stampa a casa (necessaria l’autodichiarazione di residenza).