Empoli-Napoli, Calzona reinventa la difesa: i possibili sostituti di Rrahmani e Mario Rui

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Francesco Calzona rincorre l’Europa. Sei finali per il traguardo, tre gare fuori e tre in casa, si riparte dal Castellani sabato alle ore 18. Con una difesa da reinventare, con Rrahmani e Mario Rui assenti per squalifica. Chi gioca? Ne parla il Corriere dello Sport.

Empoli-Napoli, Calzona reinventa la difesa

Mathias Olivera continua ad allenarsi a parte e un’unica soluzione a sinistra per Francesco Calzona, ovvero il rientro di Mazzocchi: