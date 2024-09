Notte di paura per l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, che ha dovuto fare i conti con alcuni ladri che hanno fatto irruzione dentro casa.Fortunatamente, l'allenatore pescarese e la sua famiglia stanno bene, anche se sono rimasti sotto choc per l'accaduto. In particolare, la più piccola dei tre figli di D'Aversa è stata particolarmente spaventata dall'evento. Nonostante il brutto episodio, nessuno è rimasto ferito durante il furto, ma la paura è stata evidente