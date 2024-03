Ultime calcio - Si è giocata allo stadio Castellani di Empoli la gara tra i padroni di casa dell'Empoli e il Bologna che è a caccia di un posto Champions.

Empoli Bologna finisce in parità

La squadra allenata da Thiago Motta vince all'ultimo respiro con un gol di Fabbian al minuto '94, dopo un match equilibrato che ha visto il risultato in parità fino all'ultimo. Per il Bologna prosegue il sogno Champions League, una notizia non buona per il Napoli che domenica affronterà l'Inter in trasferta.