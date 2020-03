Emergenza Coronavirus, si va verso la proroga delle restrizioni almeno fino a Pasqua

Ultime notizie. L'emergenza Coronavirus è ancora nel bel mezzo del suo svolgimento, nonostante i dati odierni abbiamo donato un po' di fiducia. Nonostante ciò la luce in fondo al tunnel non è ancora vicina: il Ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha confermato la proroga delle restrizioni della libertà personale almeno fino a Pasqua. A riportarlo è RAI1 che spiega come fra poco dovrebbe essere ufficializzata la decisione che, di fatto, aggiunge 10 giorni alla precedente scadenza del 3 aprile.