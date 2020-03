Emergenza Coronavirus, la FIGC mette a disposizione della Protezione Civile il centro di Coverciano!

Notizie - L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l'intero Paese ed ora anche la Federcalcio italiana scende in campo attivamente per fronteggiare questa crisi. La FIGC, infatti, ha messo a disposizione della Protezione Civile il centro sportivo di Coverciano, la casa delle Nazionali e il vero centro tecnico federale. La decisione è arrivato dal presidente della Federazione Gravina che ha poi comunicato la sua decisione al sindaco di Firenze Dario Nardella. Una parte del Centro tecnico era già stata aperta per realizzare un presidio dei Vigili del Fuoco, mentre adesso l’albergo e l’auditorium potranno ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e per allestire alcuni posti letto per i pazienti bisognosi di ricovero. Queste le parole di Gravina riportate dalla Gazzetta dello Sport:

"Siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza, Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative. La salute è il bene primario che va tutelato, per questo la Figc apre agli italiani in difficoltà il Centro di Coverciano. Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus. Il calcio è migliore di come lo vogliono far apparire”.