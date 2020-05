Emergenza Coronavirus, l'Inail: "Più di 37mila i contagi sul lavoro, ecco quali categorie sono le più colpite"

Ultime notizie - Sul sito dell'Inail sono apparsi i dati relativi ai contagi da Coronavirus sul posto di lavoro. Ecco quanto si legge:

"I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352. I casi mortali segnalati all’Istituto nello stesso periodo sono 129. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge che la categoria dei “tecnici della salute”, che comprende infermieri e fisioterapisti, con il 43,7% dei casi segnalati all’Istituto (e il 18,6% dei decessi) è quella più colpita dai contagi, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,8%), dai medici (12,3%), dagli operatori socio-assistenziali (7,1%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%). Dati ancora più significativi se si considera che la platea Inail, riferita ai soli lavoratori assicurati, non comprende categorie particolarmente esposte al rischio di contagio, come quelle dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei farmacisti".