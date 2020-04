Ultime calcio - Alcuni calciatori insieme con i dirigenti della squadra Afronapoli hanno subito aderito alla richiesta di Gesco di provvedere alla distribuzione dei pasti e dei generi alimentari alle famiglie bisognose. In un momento in cui le attività sportive sono ferme, in un periodo di enorme difficoltà del paese, gli «stranieri» della squadra si sentono in dovere di fare qualcosa per aiutare la comunità cittadina che è sempre stata accogliente.