Emergenza Coronavirus, annullati gli europei di atletica leggera

Ultime notizie - L'emergenza Coronavirus continua a far danni, per così dire, in termini sportivi ed anche economici. Ultima notizia, in ordine di tempo, la decisione di annullare i campionati europei di atletica leggera di Parigi. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"I Campionati europei di atletica leggera di Parigi sono stati ufficialmente cancellati. La decisione è stata presa oggi dagli organizzatori a seguito dell’evolversi della pandemia di Covid-19 in Europa e nel mondo. L’evento era in programma dal 25 al 30 agosto allo stadio di Charle’ty. Come ha detto il presidente della federazione di atletica francese, André Giraud, «anche se è un crepacuore per tutti, ci sembra saggio aver preso questa decisione». I Campionati europei sarebbero stati anche il lancio del programma di marketing 2021-2024 in vista delle Olimpiadi estive di Parigi del 2024. I biglietti saranno rimborsati".