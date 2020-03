NK Drava Ptuj-Nafta in diretta video dalle 15 su CN24TV! CalcioNapoli24 nuovo sponsor del club sloveno di B

CalcioNapoli24 supera i confini italici e sbarca nel calcio che conta, quello professionistico. Da oggi la nostra testata giornalistica sarà media partner e sponsor dell'Nk Drava Ptuj, compagine militante nella Serie B della Slovenia. Il club della città più antica del paese e con una forte tradizione per il football.

Il presidente sarà il nostro founder Salvio Passante, il direttore Generale Gennaro Chietti (primo italiano della storia a militare in Serie A slovena) e il nuovo allenatore la bandiera dei tifosi Viktor Trenevski, primo allenatore e scopritore del centrocampista della SSC Napoli Eljif Elmas al Rabotnicki.

Alle 15 trasmetteremo l'anticipo Drava-Ptuj Nafta, big match della 20esima giornata. Gli ospiti, in semifinale di coppa della Slovenia, sperano di recuperare terreno per accanciare il treno play off per la promozione nella massima serie.