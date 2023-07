Dramma Van der Sar: l'ex portiere di Ajax e Juventus ha avuto un'emorragia cerebrale in Croazia

Ultime notizie Serie A - L'ex portiere dell'Ajax e della Juventus Edwin van der Sar, 52 anni, ha avuto un'emorragia cerebrale in Croazia ed è stato ricoverato in ospedale. Van der Sar era lì nel bel mezzo della sua vacanza su un'isola croata. È stato trasportato in elicottero in un ospedale venerdì pomeriggio e si trova lì nel reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto riportato dagli olandesi del Telegraaf, l'Ajax è stato informato nelle ultime ore che l'ex portiere della nazionale olandese e direttore generale del club di Amsterdam in Croazia, dimessosi all'inizio di quest'anno, è in cura dai medici. Le prime 24 ore sono cruciali in questi casi.

Meno di sei settimane fa, Van der Sar ha preso la decisione di lasciare il suo incarico a partire dal 1° giugno. Nel dicembre 2009, quasi quattordici anni fa, sua moglie Annemarie ha avuto un'emorragia cerebrale.