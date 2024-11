Dove vedere Roma-Atalanta in Tv e streaming: sorpresa sul canale

Dove vedere Roma Atalanta in Tv e streaming? Le ultimissime sul prossimo big match in diretta tv di Roma Atalanta, dove vederla in tv e streaming per il prossimo turno Serie A, con una novità rispetto al solito.

Roma Atalanta dove vederla - E' una delle grandissime sfide di questo turno di campionato che si chiuderà con questo match allo stadio Olimpico di Roma, una partita tra due squadre che hanno voglia di vincere. Un vero e proprio scontro tra big italiane Roma Atalanta con anche le tifoserie di Serie A che vogliono seguire la gara. Appuntamento lunedì 2 dicembre alle 20:45.

Dove vedere Roma Atalanta in Tv e streaming? Una partita che vale tanto per la classifica perché si chiuderà con questo monday night tra la squadra di Claudio Ranieri e quella di Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma Atalanta in Tv? C'è un'altra piacevole sorpresa per questa partita che non sarà trasmessa solo su DAZN ma anche da SkySport. L'emittente digitale detiene l'esclusiva per tutti e 10 i match di ogni turno ma la Tv satellitare detiene 3 gare in co-esclusiva di volta in volta e a questo giro i campani rientrano nel palinsesto. Per quanto riguarda Roma Atalanta sarà possibile vederla sia su DAZN che su Sky.

Dove vedere Roma Atalanta in streaming? Lo stesso discorso vale per lo streaming con la partita in diretta su DAZN, ma si può vedere anche su SkyGo o in alternativa NOW TV.