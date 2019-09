Notizie Calcio - Il Napoli primavera guidato da Roberto Baronio fa il suo esordi stagionale in Youth League, contro il Liverpool. Il match avrà inizio alle ore 14 allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore.

Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24.it.

Dove vedere Napoli-Liverpool di Youth League

Arriva l’ufficialità anche per quanto riguarda la Youth League: la Champions League dei giovani sarà visibile in chiaro sul Canale 20. Il match inaugurale del nuovo palinsesto della rete diretta da Marco Costa sarà proprio quello tra il Napoli e il Liverpool, in programma oggi alle ore 14.

Ben 4 saranno i match esclusivi trasmessi in chiaro su Canale 20: oltre almatch dei ragazzi di Baronio, saranno trasmesse anche Inter-Slavia Praga, Atletico Madrid-Juventus e Real Madrid-Paris Saint Germain.

I convocati di Baronio

Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Gaetano, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A, Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanon.

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Costanzo, Senese, Manzi; Vrikkis, Mamas, Marrazzo, Potenza; Gaetano; Sgarbi, Cioffi.

La prima giornata di Youth League

Napoli-Liverpool (domani alle 14)

Salisburgo-Genk (domani alle 15)