Ultime notizie. Dopo Angola e Kenya, la Guinea è diventata la terza nazione africana a chiudere il campionato per l'emergenza Coronavirus. "Non sappiamo quando finirà la pandemia. La stagione delle piogge si sta avvicinando e sappiamo che il virus è ancora presente, quindi abbiamo deciso di porre fine al campionato", ha dichiarato Mathurin Bangoura, presidente della lega guineana, in una dichiarazione ai microfoni de L'Equipe. Non ci sarà nessun vincitore, nessuna promozione e retrocessione quest'anno in Guinea.