Settore Ospiti Juve Napoli, divieto trasferta ai campani! In arrivo il comunicato

Settore ospiti Juve Napoli, divieto ai residenti in Campania! Clamorosa decisione per Juve Napoli, ospiti bloccati dopo i fatti di Cagliari. Divieto trasferta Juve Napoli ormai deciso dalle autorità competenti.

Ultime notizie su Juventus-Napoli da parte di Radio Kiss Kiss Napoli: a breve comunicato stampa da parte delle autorità competenti in merito al divieto di trasferta per i residenti in Campania in occasione della partita tra Juventus e Napoli.

Juve Napoli quando si gioca? La partita Juventus-Napoli in programma sabato 21 settembre ore 18:00 è vietata ai tifosi napoletani! Il Prefetto e il Questore di Torino hanno seguito le indicazioni del Casms disponendo il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti e l'annullamento di quelli già emessi per Juventus-Napoli ai residenti a Napoli e provincia, lo scrive il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise sul suo profilo Twitter.

Juventus-Napoli, divieto di trasferta imminente

Juve Napoli ospiti - Nelle prossime ore i biglietti di Juventus Napoli del settore ospiti già acquistati dai tifosi napoletani residenti a Napoli e provincia saranno annullati e poi la Juventus comunicherà le modalità di rimborso. Ora manca soltanto il provvedimento ufficiale del Prefetto di Torino Donato Carfagna.

Secondo Ciro Troise la decisione potrebbe riguardare anche le prossime trasferte per le partite Empoli-Napoli e Milan-Napoli.