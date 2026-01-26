Divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi del Napoli? DASPO e denunce, tira aria di stangata

Si rischia un lungo divieto di trasferta per i tifosi napoletani residenti in Campania. Gli scontri in autostrada tra gli ultras partenopei e gli ultras della Lazio, che si erano dati appuntamento lungo l'Autostrada A1, saranno severamente puniti dalle autorità e con ogni probabilità il tutto si tradurrà in uno stop alla possibilità di andare in trasferta.

Tifosi del Napoli, possibile divieto di trasferta dopo gli scontri

Lo anticipa oggi il quotidiano La Repubblica, secondo cui potrebbe essere ricalcato il provvedimento già espresso contro le tifoserie di Roma e Fiorentina, a cui è stato negato il diritto alla trasferta fino al termine della stagione: "In arrivo un’altra raffica di denunce e Daspo. Tira aria di stangata".

In queste ore le autorità di Polizia stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in autostrada. A Torino circa 300 tifosi napoletani sono stati identificati e ora ci si aspetta che alcuni di loro vengano denunciati per rissa o lesioni.