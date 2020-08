Diritti TV, pronta una cordata di tre fondi per convincere la Lega Serie A: offerta superiore al miliardo di euro!

Ultime notizie calcio Napoli - Tre fondi internazionali, vale a dire CVC, Advend ed FSI, stanno andandno a comporre una maxi cordata al fine di convincere la Lega Serie A a cedere i diritti TV del massimo campionato italiano. A riportare la notizia è "Il Sole 24 Ore", che aggiunge come questi fondi mondiali presenteranno una offerta superiore al miliardo di euro. Il termine ultimo per la presentazione della proposta è fissato al 25 agosto e tale offerta dovrà essere vincolante, altrimenti non verrà presa in considerazione dalla Lega.