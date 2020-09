DIRETTA - WSI Smart Talk in tour a Castel di Sangro, De Laurentiis: "Calendario positivo per il Napoli, finalmente hanno utilizzato un principio logico! Juve alla terza giornata? Non sono dei mostri sacri, li abbiamo battuti in Coppa"

Buon pomeriggio lettori di CalcioNapoli24, a breve inizierà l'evento "E'tutta una questione di gusto" organizzato dalla Regione Abruzzo, SSC Napoli, e comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta Smart talk. Tra gli ospiti presenti ci saranno: Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e patron della SSC Napoli, il cuoco Niko Romito, Franco Pepe, artigiano pizzaiolo titolare della Pizzeria "Pepe in grani di Caiazzo", Marcello Zaccagnini, vignaiolo d'Abruzzo, Raffaele Cavallo di Slow Food Italia e Raffaella Accardo, direttore vendite Italia della cantina Farnese Srl. Cura e conduce l'evento, Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

Gasbarro: "Ringrazio per l'ospitalità, chiamo subito in causa Aurelio de Laurentiis"

De Laurentiis: "Calendari? Per il Napoli è andata bene, hanno eliminato le problematiche del passato. Abbiamo le date, ma non abbiamo le squadre che affronteremo in Europa: non so calibrare quindi ancora tutto. Hanno eliminato delle problematiche del passato che ci vedevano senza diatribare tra noi in Lega, non abbiamo ancora le squadre che affronteremo in Europa. L'Italia è un paese di sordi perché nessuno si prende mai la responsabilità. Juve terza giornata? Anche loro dovranno incontrare noi altrimenti parliamo di Juve come mostro sacro. Nelle gare importanti com finale di Coppa Italia e Supercoppa ci è andata bene. E' un buon inizio"

De Laurentiis: "Il sindaco di Castel di Sangro mi ha fatto visitare il Museo Civico, è stata una cosa sbalorditiva. Secondo me sulla pizza si crea un errore fondamentale creando contrapposizione tra la pizza napoletana e romana che è una grande cazzata perchè se vai a 10km da verona hai una pizza straordinaria. La pizza è pizza, ognuno la fa come vuole. Può cambiare la cottura a legna, ci sono certi pizzaioli napoletani che hanno un menù che è solo una rappresentazione delle primizie ma quando hai poi la pizza sul tavolo è tutta liquida. Poi c'è la pizza fatta cuocere a gas"

Romito: "Il cuoco è una persona che comunque racconta tramite i piatti il proprio linguaggio e personalità. Quando si lavora a certi livelli, il piatto è una sintesi dei propri valori. Cerco molto una cucina fatta di concretezza, senza sovrastrutture e non vuole stupire a tutti i costi alla vista. Punto su ingredienti normali che mangiamo a casa, chi li assaggia riconosce che l'ingrediente usato ha utilizzato vari passaggi per arrivare a quella semplicità che per me è un punto di arrivo. Sono un cuoco che ha voglia di fare ricerca, che ha voglia di raccontare un territorio, un progetto che nasce a Rivisondoli: quest'anno abbiamo raggiunto 20 anni d'attività. Per l'occasione abbiamo fatto un menù particolare"

Pepe: "Il mio progetto è nato nel 2012, per me è stato bello incontrarmi qui con Niko. Ci somigliamo un po' perchè cerchiamo di fare tanto per il territorio. Ho iniziato con 7 ragazzi e non sapevo se potevo pagarli a fine mese. Bisogna credere nelle proprie idee e dare certezze al cliente che poi ritorna. Bisogna uscire dallo schema del pizzaiolo anni 80, ho scomposto questa figura formando su team in cui ognuno ha il suo compito. Ho cercato un'identità della pizza nel piatto, facendo riconoscere la mia creatività nel piatto. Ho creato poi delle figure tecniche che mi potesse aiutare come la biologa nutrizionista e di chi mi procura le materie prime. Oggi cerchiamo di parlare sano con il cibo"