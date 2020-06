Furto in casa di Diletta Leotta: rubati Rolex e anelli per un valore di 150mila euro

Ultime notizie oggi. Una brutta esperienza per la bellissima conduttrice di Dazn Diletta Leotta che nel corso della notte ha subito un furto importante nella sua abitazione in zona corso Como a Milano. Dei ladri, dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia che si è recata sul posto, sono riusciti ad arrivare al nono piano del palazzo in cui vive e sono riusciti ad entrare da una delle finestre di casa che è stata trovata forzata.

La cassaforte è stata asportata dalla propria sede con i rapinatori che sono fuggiti con un bottino da circa 150mila euro di valore comprendente contanti, diversi anelli e gioielli, oltre a 8 orologi di cui alcuni Rolex.