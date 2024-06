Di Lorenzo lascia il ritiro dell'Italia, Il Mattino: spunta il vero motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Si parla tanto del futuro di Giovanni Di Lorenzo nelle ultime ore, intanto ieri il capitano azzurro ha lasciato momentaneamente il ritiro di Luciano Spalletti con la Nazionale italiana in vista di Euro 2024.

Il motivo? Lo svela l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, ecco perché Di Lorenzo ha lasciato il ritiro dell'Italia:

"Su Di Lorenzo c'è l'interesse della Juve di Giuntoli (ieri pomeriggio intanto il giocatore, convocato da Spalletti per il doppio impegno amichevole della Nazionale prima degli Europei, ha lasciato il ritiro per motivi personali - oggi si sposa il fratello - e dovrebbe rientrare in serata, al massimo domani".