Deloitte Football Money League 2020, Napoli ventesimo club al mondo: +13% di ricavi, provengono quasi tutti dai diritti TV! Eloquente il dato sugli incassi del San Paolo

Ultimissime notizie Napoli - Uno studio Deloitte Football Money League 2020 delinea le gerarchie mondiali del calcio, evidenziando il giro d'affari che porta a galla dati che prefigurano anche gli scenari futuri. Al primo posto, ovviamente, c'è il Barcellona, primo club a superare la vetta degli 800 milioni di dollari di fatturato ed a registrare una crescita inarrestabile nell'ultimo triennio. Sul podio seguono Real Madrid e Manchester United, rispettivamente con un fatturato pari a 757,3 milioni e 711, 5 milioni.

Studio Deloitte, ricavi SSC Napoli 2019

La Juventus è decima e chiude la top 10: per i bianconeri il fattore CR7 non è di certo un aspetto da prendere sotto gamba. Il club di Andrea Agnelli ha generato un fatturato di 459,7 milioni di euro. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è dieci posizioni più in basso, al ventesimo posto, dietro Inter quattordicesima e Roma sedicesima. Il Napoli è invece entrato nella top 20 con ricavi che ammontano a 207,4 milioni di euro (+13% sulla stagione 2017/18); ma se si va ad analizzare il dettaglio si scopre che il club di De Laurentiis ricava quasi tutto dai diritti tv (70%), un po' dal commerciale (22%) e praticamente niente dagli incassi del San Paolo (8%).